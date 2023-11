Gloria Groove se destaca como a Drag Queen mais reproduzida no Spotify Global

Gloria Groove está fazendo história! Em meio ao sucesso de Futuro Fluxo, o álbum que deu início à sua nova era, a multiartista está colhendo os frutos do êxito do projeto e acaba de se tornar a Drag Queen mais ouvida no Spotify Global em todo o ano de 2023.

A plataforma de áudio, assim como de costume, disponibilizou a famosa retrospectiva do ano com o alcance de cada artista e os números de Gloria foram surpreendentes!

Apenas em 2023, Gloria Groove atingiu o marco de 307 milhões de streamings em suas músicas. Além disso, a multiartista esteve entre os artistas queridinhos de 20 milhões de ouvintes, que passaram cerca de 18 milhões de horas apreciando as canções de GG. E tem mais: suas músicas foram tocadas em 181 países!

Com os números apurados pela plataforma, Gloria Groove se tornou a Drag Queen mais ouvida do Spotify do mundo todo! É um marco e tanto, né?!

Recentemente, a artista também foi destaque na plataforma por ultrapassar 1,5 milhões de streams com a canção ‘Bruxaria 3000’, o que fez com que o hit entrasse para a lista de Viral Songs Brazil do Spotify. Além disso, GG já ultrapassa 6 milhões de ouvintes mensais na plataforma de áudio.