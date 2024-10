Gloria Groove revela segundo bloco de vídeos da “Serenata da GG, Vol. 2” nesta semana

Gloria Groove continua a jornada de seu aclamado projeto “Serenata da GG Vol. 2”, divulgando mais um bloco de vídeos ao vivo nesta semana. A artista lançou nesta terça-feira (1), o clipe de “Entendi Errado”. Amanhã (2), os fãs poderão conferir o vídeo da faixa “Programa Favorito”, seguido de “Larica de Você”, com participação especial do grupo Menos É Mais, que será divulgado na quinta-feira (3).

Com os lançamentos, Gloria Groove continua a consolidar seu projeto de pagode, que já ganhou destaque nas plataformas de streaming. Divulgada na última semana, a “Serenata da GG, Vol.2 (Ao Vivo)”, conta com 13 faixas e participações de Mumuzinho, Thiaguinho, Sampa Crew e Ana Carolina, além do Menos É Mais. O segundo volume mantém o formato de divulgação em blocos, como foi feito com o primeiro, oferecendo ao público uma experiência musical contínua.

“Serenata da GG”, cujo primeiro volume soma mais de 200 milhões de reproduções nas plataformas, marca um novo capítulo escrito na carreira de Gloria, que participou de diversos projetos de pagode e desta vez criou seu próprio álbum neste gênero. Feitas “pra quem ama demais”, nas palavras de Gloria, as coletâneas trazem músicas inéditas, covers e regravações de músicas de sua discografia em versões de pagode, repletas de amor e romance.