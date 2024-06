Gloria Groove reúne milhares de fãs na Parada do Orgulho LGBT+ em São Paulo

Gloria Groove foi um dos grandes destaques da 28ª Parada do Orgulho LGBT+, na Avenida Paulista, neste domingo (2). No trio da marca Amstel, Gloria agitou a multidão presente e discursou em prol do voto consciente, tema do evento neste ano. “Basta de negligência, basta de retrocesso no Legislativo, nenhum direito a menos”, declarou.

Com um look vermelho feito em renda, com lantejoulas prateadas e um corset, Gloria levou para a Parada um repertório com grandes sucessos e as primeiras performances de faixas da “Serenata da GG, Vol. 1 (Ao Vivo)”, seu projeto de pagode que chegou às plataformas digitais na última quinta-feira.

A apresentação de “Nosso Primeiro Beijo”, faixa que viralizou no TikTok antes mesmo do lançamento, emocionou as milhares de pessoas que marcaram presença no evento para celebrar o amor. A concentração oficial do evento começou em frente ao Museu de Arte de São Paulo (MASP), que contou com uma enorme bandeira LGBT+ em sua fachada, e dali o público seguiu em direção à Rua da Consolação.

A “Serenata da GG” possui 13 faixas e parcerias com Alcione, Ferrugem, Belo, Thiago Pantaleão e Gina Garcia, entre covers, regravações de canções de Gloria em versões de pagode e músicas inéditas. Com mais de 1.1 milhão de streams no Spotify no primeiro dia após o lançamento, o primeiro volume tornou-se uma das maiores estreias da carreira da multiartista.