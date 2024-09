Gloria Groove retorna ao Rock in Rio em dose dupla e celebra sua carreira em show no Palco Sunset

Gloria Groove está de volta ao Rock in Rio, o maior festival de música do mundo, para uma participação em dose dupla que promete ser inesquecível. Responsável por encerrar o Palco Sunset no dia 19 de setembro, o show será uma verdadeira celebração de sua trajetória, destacando os talentos que ajudaram a moldar seu caminho na carreira artística. Além do show solo na quinta-feira, Gloria também participa do Dia Brasil, no sábado (21).

O processo criativo do show solo começou em janeiro de 2024, quando surgiu a vontade de reunir, musicalmente, todas as vertentes que a carreira de Gloria Groove já percorreu. A expectativa para o público vai além de assistir a um show grandioso, mas também ouvir, sentir e cantar as músicas! A proposta é criar uma conexão genuína entre palco e plateia, e assim, cada parte do show amplificar essa identificação

Dentro da pluralidade que compõe a apresentação, o objetivo é que cada espectador se reconheça na sua individualidade, seja na música, nas letras, na energia ou na própria presença da artista no palco. Com essa reflexão, foi construído o caminho criativo na valorização dos talentos que constroem o show. A intenção é que a banda, as Serenettes (backing vocals), o corpo de ballet, a produção e a cenografia estejam como centro da apresentação, junto à Gloria. O resultado desse intenso processo de criação poderá ser conferido a partir das 22h45 de quinta no Palco Sunset e no canal Multishow.

Com uma trajetória marcada por sua versatilidade e inovação, Gloria Groove reflete sobre o impacto que diversos talentos tiveram na construção de um espetáculo que carrega sua essência. Mais do que apenas um show, a apresentação será uma celebração da evolução da artista, que ao longo dos anos conseguiu se firmar em um patamar de grande relevância, no cenário musical.

Em ritmo dessa celebração, Gloria preparou um repertório cuidadosamente selecionado com sucessos de todas as aclamadas eras da artista, dos projetos “O Proceder” (2017), “Affair” (2020), “Lady Leste” (2022), “Futuro Fluxo” (2023), e a “Serenata da GG” (2024), que já acumula mais de 170 milhões de streams e cujo segundo volume chega ainda este mês.

Com fãs de estilos diferentes, o show irá proporcionar uma verdadeira profusão de gêneros musicais que representam a versatilidade da multiartista, bem como a brasilidade na música, tais como o funk, rap, samba, pagode e o pop, estilo que a consagrou.

21/09: Dia Brasil – Show “Para Sempre Pop”

No Dia Brasil, idealizado pelo festival para homenagear vários estilos da música brasileira, Gloria será uma das atrações do show “Para Sempre Pop” ao lado de nomes como Ivete Sangalo, Luisa Sonza e Jão. A participação em dose dupla no Rock in Rio, que celebra neste ano 40 anos de história, reafirma o lugar de Gloria Groove entre os grandes músicos do país na atualidade.

Mais uma vez quebrando barreiras como drag queen e transformando ideias em realidade de maneira impactante, Gloria promete oferecer uma experiência que une arte, emoção e reconhecimento, celebrando a jornada de uma artista que quebrou inúmeros paradigmas e continua a desafiar expectativas.