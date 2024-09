Gloria Groove recebe sua primeira indicação ao Grammy Latino

Gloria Groove celebra um momento especial em sua carreira com a sua primeira indicação ao Grammy Latino. Nesta terça-feira (17), a artista foi nomeada na categoria “Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa” pela música “DA BRABA”, faixa que faz parte de seu álbum “Futuro Fluxo”, lançado em 2023. A colaboração com Ludmilla e MC GW é um dos grandes sucessos do projeto.

Ouça:

A cantora celebrou a nomeação em seus stories dançando a música e exalando alegria, em meio à preparação para sua aguardada apresentação no Rock in Rio, nesta quinta-feira (19). O show promete ser um dos pontos altos do evento, encerrando o Palco Sunset, e trazendo toda a energia e inovação que marcaram todas as eras da trajetória da artista.

A artista anunciou ontem o lançamento de “Serenata da GG, Vol.2 (Ao Vivo)”, marcado para o dia 26 de setembro. O projeto contará com 13 faixas e participações especiais de nomes consagrados do pagode, como Mumuzinho, Thiaguinho, Sampa Crew e Ana Carolina. O primeiro volume da “Serenata”, lançado em maio, já acumula mais de 180 milhões de plays nas plataformas de streaming.