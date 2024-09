Gloria Groove realiza ensaio no palco do Rock in Rio para seu tão esperado show

Na última madrugada , Gloria Groove realizou o último ensaio para sua tão esperada apresentação no Rock in Rio 2024. A artista ensaiou no próprio Palco Sunset, onde subirá hoje (19) às 23h05. O espetáculo é aguardado com grande expectativa, prometendo ser uma celebração da trajetória de sucesso de Gloria Groove.

Com um repertório cuidadosamente montado, Gloria Groove levará ao público uma explosão de brasilidade e versatilidade musical, passando por gêneros como pop, funk, rap, samba, pagodão baiano e o pagode presente em sua aclamada “Serenata”. A apresentação contará com momentos de interação genuína entre a artista e seus fãs, reforçando sua conexão com o público e destacando o talento de toda a equipe envolvida na produção do espetáculo.

Além desse show solo, Gloria também participa do Dia Brasil no sábado (21), consolidando sua presença marcante no maior festival de música do mundo.