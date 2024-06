Gloria Groove realiza blitz nas rádios com o sucesso ”Nosso Primeiro Beijo”

Sucesso inquestionável e seguindo como a música de pagode mais escutada do país, o single “Nosso Primeiro Beijo”, de Gloria Groove, entra para a programação das rádios do Brasil nesta segunda-feira (17), em uma blitz nacional, depois de chegar à posição #23 no chart nacional no Spotify e conquistar grandes números em outras plataformas de streaming.

Na atualização de hoje do Spotify, a faixa, que viralizou no TikTok muito antes de seu lançamento, contabiliza meio milhão de reproduções em apenas 24 horas. Nas plataformas CapCut, TikTok e Instagram, mais de 120 mil vídeos foram criados por fãs com o áudio da música, que fala sobre a chama do amor se acendendo entre duas pessoas antes mesmo de se beijarem pela primeira vez.

“Nosso Primeiro Beijo” integra a “Serenata da GG, Vol.1 (Ao Vivo)”, lançada no final de maio, que já ultrapassa 15 milhões de reproduções no Spotify e permanece entre os álbuns mais escutados do país na plataforma. O primeiro dos dois volumes do projeto de pagode de Gloria Groove conta com participações especiais de Ferrugem, Alcione, Thiago Pantaleão, Gina Garcia e Belo, entre músicas inéditas, covers e regravações de canções da multiartista em versões de pagode.