Gloria Groove leva “Serenata da GG” ao Rio de Janeiro

Neste sábado (23), Gloria Groove leva ao Rio de Janeiro sua mais nova e aclamada turnê “Serenata da GG”, no Espaço Hall. O projeto, que une pagode, romantismo e uma imersão completa em experiências musicais, já se consagrou como um dos momentos mais marcantes da carreira da artista. Os últimos ingressos estão disponíveis no site da Uhuu.

Inspirada nos pagodes românticos dos anos 90 e na forma como o amor era retratado nos programas de TV da época, Gloria construiu um show repleto de homenagens e inovação. “O projeto Serenata foi criado refletindo a importância da música na minha vida”, conta a cantora.

O espetáculo no Rio contará com momentos especiais, como performances de clássicos que influenciaram sua trajetória. Com um repertório que inclui sucessos dos volumes 1 e 2 da Serenata da GG e versões no pagode de seus próprios hits, Gloria traz um espetáculo que equilibra nostalgia e modernidade.

Após a estreia arrebatadora em São Paulo, com ingressos esgotados no Espaço Unimed, o show no Rio de Janeiro é uma oportunidade única para os fãs se conectarem com o universo do primeiro projeto de pagode da multiartista, que transforma a música em uma verdadeira celebração do amor.

Serviço: Gloria Groove – Show Serenata da GG no Rio de Janeiro