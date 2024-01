Gloria Groove leva funk aos seus shows especiais de carnaval

A multiartista Gloria Groove anuncia os shows que fará na semana do carnaval: São Paulo no dia 11 de fevereiro, Rio de Janeiro, no Nosso Camarote, dia 12 e, no sábado (17), em Salvador (BA). No repertório, os sucessos que integram o seu álbum mais recente, Futuro Fluxo, com clima de diversão ao som de “Da Braba”, “Bruxaria 3000” “Ao Som do Tuim” e muito mais. Como o assunto é Carnaval, os fãs podem se preparar para conferir as caracterizações de Gloria Groove. Afinal, esta é uma de suas marcas registradas.