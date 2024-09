Gloria Groove lança segundo volume da sua aclamada “Serenata da GG”

Gloria Groove conquistou inúmeros corações no Brasil e no mundo com o primeiro projeto de pagode de sua carreira, “Serenata da GG”, que teve seu primeiro volume divulgado no final de maio. Agora, está chegando a hora de o público conhecer a Serenata completa: nesta quinta (26), uma semana após sua aclamada apresentação no Rock in Rio, a artista irá divulgar o segundo volume nas plataformas digitais.

Na “Serenata da GG, Vol.2 (Ao Vivo)”, que conta com 13 faixas, a cantora mais uma vez chega acompanhada de convidados especiais que abrilhantam o projeto: Mumuzinho, Menos É Mais, Thiaguinho, Sampa Crew e Ana Carolina cantam junto com Gloria em clima de romantismo e paixão. Duas músicas inéditas da coletânea fizeram sua estreia no Rock in Rio: “Apaga a Luz”, sucesso de 2018 da artista que ganhou sua versão no pagode, e “Encostar Na Tua”, de Ana Carolina, com a participação da cantora.

A coletânea também reúne músicas inéditas como “Amor Pilantra”, “Linguagem do Amor” e versões de outras músicas da GG no ritmo do pagode, como “Madrugada” e “Sinal”, além dos covers. Assim como o primeiro volume, o segundo também terá audiovisuais para cada canção, a serem divulgados semanalmente. O primeiro bloco de vídeos chega nesta sexta (27) às 12h no canal da multiartista no YouTube.

Com participações de Ferrugem, Alcione, Belo, Thiago Pantaleão e Gina Garcia, a primeira parte acumula mais de 200 milhões de plays em todas as plataformas de áudio e vídeo. No Spotify, a coletânea chegou à posição nº #15 entre os álbuns mais ouvidos semanalmente. Com o sucesso estrondoso, Gloria bateu seu próprio recorde e ultrapassou a marca de 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Presente no primeiro volume, a música de trabalho “Nosso Primeiro Beijo” se tornou um dos maiores hits nacionais do ano: no ranking nacional do Spotify, alcançou a posição #15 e está há mais de 110 dias entre as 50 músicas mais ouvidas do país, atualmente no top30 e na Deezer alcançou o nr #1. No total das redes sociais, já são mais de 1 milhão de vídeos criados utilizando o áudio da música, sendo 252 mil no TikTok, em que chegou a ser a 4ª música mais reproduzida do Top 100. As produções com o áudio da canção no Instagram, TikTok, Shorts e CapCut acumulam mais de 5 bilhões de visualizações.

Com a “Serenata” sendo o tema de um dos três blocos, o show que fechou o Palco Sunset do Rock in Rio no último dia 19 surpreendeu o público e a crítica e explorou diferentes fases da carreira da multiartista, passando pelo pop, funk, rap, samba, pagodão baiano e o pagode. Em meio às preparações para a grandiosa apresentação, na última semana a cantora recebeu sua primeira indicação ao Grammy Latino, na categoria “Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa” por “DA BRABA”, parceria com Ludmilla e MC GW do seu álbum “Futuro Fluxo”

“Serenata da GG” marca um novo capítulo escrito por Gloria em sua carreira, já que a multiartista participou de diversos projetos de pagode e desta vez traz à vida seu próprio projeto no gênero que faz parte de sua trajetória. Esta é a era mais emocionada de todas para a multiartista, que decidiu abrir de vez seu coração ao celebrar o amor em todas suas formas. No dia 19 de outubro, Gloria irá apresentar ao vivo o repertório do “Serenata” para o público paulistano no Espaço Unimed, uma das principais casas de show no Brasil, em uma noite que promete ser imensamente especial.

Faixas da “Serenata da GG, Vol 2 (Ao Vivo)”:

Madrugada

Linguagem do Amor / Lado Insano (feat. Mumuzinho)

Larica de Você (feat. Menos É Mais)

Amor Pilantra

Entendi Errado

Chamada Proibida (feat. Thiaguinho)

Sinal

Programa Favorito

Depois do Pra Sempre

Desliga Você (feat. Sampa Crew)

Quem de Nós Dois / Encostar na Tua (feat. Ana Carolina)

Apaga a Luz