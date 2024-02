Gloria Groove lança clipe “Modo Xuxa” nesta semana

“Modo Xuxa / Modo Xuxa / Voando que nem comenta / Modo Xuxa / Modo Xuxa / vem conhecer meu planeta”. É no ritmo do funk do álbum de Futuro Fluxo, que Gloria Groove anuncia o lançamento do clipe tão esperado de “Modo Xuxa”. A artista, que traz como tema de seu carnaval uma homenagem a rainha dos baixinhos, apresenta seu novo vídeo clipe nesta semana.

Conhecida por inovar nos looks, Gloria comenta sobre a escolha de seu figurino “Como todos sabem, a cada carnaval venho com um tema diferente. Neste, trouxe a minha homenagem a Xuxa e aterrizei a nave do Planeta Xuxa no Baile da Vogue, onde foi meu pontapé inicial neste carnaval”, comenta.

Com shows programados São Paulo (10), Rio de Janeiro (11) e Salvador (12), a canção fará parte do repertório da durante todo carnaval e promete levar, também, muita nostalgia através de seus figurinos.

Sobre Futuro Fluxo

Dona de hits icônicos e recordes nas plataformas digitais, a artista com mais de 20 anos de carreira se joga no funk em Futuro Fluxo, título do projeto sucessor de álbum Lady Leste, e se consolida – além de uma das principais vozes da música pop brasileira – como a Drag Queen mais ouvida do mundo!

Com 13 faixas e participações superespeciais – como Anitta, Valesca Popozuda, Ludmilla, Thiago Pantaleão, entre outros, Futuro Fluxo ganhou a admiração do público nos primeiros minutos de lançamento. O álbum logo entrou para a lista de álbuns mais ouvidos do Brasil, tornando Gloria Groove uma das únicas artistas de pop brasileiras com dois álbuns charteados no Spotify Brasil, por várias semanas consecutivas.