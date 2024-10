Gloria Groove homenageia grandes nomes do pagode em estreia da turnê “Serenata da GG” 

Na noite de sábado (19), Gloria Groove marcou um novo capítulo em sua carreira com a estreia da turnê “Serenata da GG” no Espaço Unimed, em São Paulo, com ingressos esgotados. As homenagens que Gloria fez a ícones do pagode romântico, interpretando clássicos que marcaram gerações, foram alguns dos pontos altos do show.

Em um verdadeiro tributo ao gênero, a artista apresentou versões repaginadas e cheias de personalidade, que conquistaram o público. Entre as músicas escolhidas, estiveram “Futuro Prometido” e “Não Tem Perdão” de Sorriso Maroto, “1 Minuto” de D’Black, “Tua Boca” e “Perfume” de Belo, “Tô Te Filmando (Sorria)” de Os Travessos, e “Coração Partido” do Menos é Mais. A artista também incluiu uma emocionante versão de “Falta Você”, sucesso de Thiaguinho.

Com 34 músicas no repertório, incluindo nove medleys, foram apresentados os sucessos dos dois volumes da “Serenata da GG”, com destaque também para as versões no pagode de hits da carreira da multiartista. Sucessos como “Nosso Primeiro Beijo”, cantada duas vezes, “Chamada Proibida”, “A Loba” e “Quem de Nós Dois / Encostar na Tua”, com a participação de Ana Carolina, foram entoados por todos os cantos do Espaço Unimed.

Um dos destaques do show foi a acessibilidade: a presença de intérpretes de Libras garantiu que toda a plateia pudesse vivenciar o espetáculo de forma inclusiva. Desde a concepção do projeto, Gloria reforça seu compromisso com a inclusão de todos.

Após essa estreia arrebatadora, a turnê seguirá para outras cidades. No dia 23 de novembro, Gloria Groove se apresentará no Espaço Hall, no Rio de Janeiro, e novas datas serão divulgadas em breve.