Gloria Groove homenageia Carmen Miranda em encerramento de turnê internacional

Gloria Groove finalizou neste final de semana sua turnê europeia “ALÔ, ALÔ! Euro Tour 2024”, que passou por 10 países com sucesso de público. O último show foi no conceituado festival NOS Alive, em Oeiras, Portugal. Com um bloco do show, que ganhou musical e figurino em homenagem a Carmen Miranda, a artista foi ovacionada pelos milhares de pessoas presente no renomado festival.

A própria turnê foi inspirada na comédia musical brasileira “ALÔ, ALÔ Carnaval” de 1936, que teve a participação de Carmen, influenciando não só no nome, mas também em toda a estética visual da comunicação da turnê. “Carmen Miranda dedicou a sua vida a levar pro mundo o que é o estilo brasileiro, e eu sou extremamente honrada de ter rodado tantos países levando essa inspiração”, afirmou Gloria em suas redes sociais.

O repertório ainda contou com covers de Carmen como “Mamãe eu quero” e “Chica Chica Boom Chic”, além de sucessos da discografia de Gloria como “Bumbum de Ouro”, “A Queda” e “Vermelho”, que levaram a plateia lotada ao delírio. O show também teve a participação especial de Sara Correia, cantora do fado, ritmo musical tradicional do país.

Enquanto Gloria comemora o sucesso de sua turnê no continente europeu, o sucesso “Nosso Primeiro Beijo” permanece com grande destaque nas paradas musicais do Brasil, tendo completado 30 dias no Top 50 do Spotify Brasil. Na atualização desta segunda-feira (15), a música, que faz parte da aclamada “Serenata da GG, Vol.1 (Ao Vivo)”, aparece na posição #26, com 500 mil streams em 24 horas e mais de 20 milhões de reproduções ao todo.