Gloria Groove estreia em São Paulo primeiro show da era ‘Serenata da GG’

Gloria Groove anuncia primeiro show da era “Serenata” em outubro, no Espaço Unimed, em São Paulo.

O QUE VAI ACONTECER?

Os paulistanos serão os primeiros a ver o show “Serenata da GG”. Os ingressos estarão à venda nesta quinta-feira (1º), às 12h, pelo site da Ticket 360. A apresentação vai unir músicas inéditas, covers e regravações de músicas da discografia da cantora em estilo pagode.

O primeiro volume do aclamado projeto de pagode da artista foi lançado em maio. O álbum tem participações de Ferrugem, Thiago Pantaleão, Gina Garcia, Alcione e Belo e soma mais de 100 milhões de reproduções no Spotify e visualizações no Youtube.

O maior sucesso da “Serenata”, “Nosso Primeiro Beijo”, chegou ao Top 15 do Spotify Brasil, ao 1º lugar na Deezer e segue sendo o pagode mais escutado do país atualmente, após dois meses do lançamento. Todas as músicas já atingiram números milionários nas plataformas de música. O segundo volume, que será lançado em breve, contará com Thiaguinho, Mumuzinho, Menos é Mais, Sampa Crew e Ana Carolina.

“Na mente criativa de uma drag queen, a ideia é sempre maximizar e potencializar uma temática. E, quando se fala de amor, nada representa de forma tão potente como o pagode”, explicou Gloria em entrevista a Splash, em junho. “O pagode é o ritmo que faz a gente sofrer ainda mais. Dito isso, o álbum é uma celebração do amor. Mas, como é uma drag cantando, é uma celebração de um amor exagerado!”

Gloria finalizou recentemente a “ALÔ ALÔ! Euro Tour 2024”, que passou por festivais tradicionais da região. O show com repertório diversificado também será apresentado em três cidades do Brasil antes da estreia do show “Serenata” em São Paulo.