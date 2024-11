Gloria Groove emociona o Rio de Janeiro em show da turnê “Serenata da GG”

No sábado (23), Gloria Groove protagonizou uma noite inesquecível no Espaço Hall, no Rio de Janeiro, com a turnê “Serenata da GG”. O show com ingressos esgotados reafirmou o sucesso estrondoso do primeiro projeto de pagode da artista, tanto nas plataformas quanto nos palcos. Desta vez com o maior palco da América Latina como cenário, a apresentação foi um verdadeiro espetáculo entregue ao público carioca.

Depois do impacto da estreia em São Paulo, o show no Rio trouxe ainda mais brilho e surpresas. A setlist, cuidadosamente elaborada, contou com 34 músicas, incluindo nove medleys e arranjos inéditos, com faixas dos volumes 1 e 2 de Serenata da GG. Canções como “Nosso Primeiro Beijo” e “Amor Pilantra” foram entoadas em coro, assim como versões de sucessos de Gloria no pagode, como “Raio Laser” e “Madrugada”.

Em um verdadeiro tributo ao gênero, Gloria apresentou releituras de clássicos do pagode romântico de grandes artistas do país. Entre as músicas escolhidas, estiveram no repertório “Futuro Prometido” e “Não Tem Perdão” de Sorriso Maroto, “Tô Te Filmando (Sorria)” de Os Travessos, “Coração Partido” do Menos é Mais, e uma emocionante versão de “Falta Você”, sucesso de Thiaguinho.

Outro momento memorável foi o “Correio do Amor”, interação especial em que Gloria leu cartas escritas pelos fãs na entrada do evento. O público vibrou enquanto mensagens cheias de afeto eram dedicadas a amigos, familiares e até mesmo à própria GG, que retribuiu com músicas escolhidas a dedo para cada história. Os cariocas permaneceram enérgicos até o último momento do show, com a despedida tendo sido ao som do hit “Radar”.

O sucesso no Espaço Hall consagra a “Serenata da GG” como uma das turnês mais marcantes da carreira da artista. Já com 280 milhões de streams acumulados e hits como “Nosso Primeiro Beijo” entre as músicas mais ouvidas do Brasil, Gloria Groove prova que o projeto é um verdadeiro fenômeno. Nos próximos meses, a turnê chegará a outras cidades como Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC) e Praia Grande (SP), e novas datas devem ser anunciadas em breve.