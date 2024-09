Gloria Groove é ovacionada com megashow no Rock in Rio

Foi épico! Gloria Groove surpreendeu o público e a crítica com um show inédito, no encerramento do palco Sunset, na noite desta quinta-feira (19). Única drag queen nesta edição do Rock in Rio, a artista encerrou o palco com uma apresentação que ficará marcada na história do festival, celebrando sua trajetória e passando por suas diversas facetas artísticas.

Dividido em três blocos, o show explorou diferentes fases da carreira da multiartista, desde seus primórdios em 2016 até seus lançamentos mais recentes, passando pelo pop, funk, rap, samba, pagodão baiano e o pagode.

O primeiro bloco, batizado de “Super Bowl da GG”, trouxe uma mistura vibrante de Hip Hop, Reggae e Funk, com destaque para o corpo de ballet. Hits como “Leilão”, “Bonekinha”, “AMEIANOITE” e o clássico “Muleke Brasileiro”, do álbum de estreia da cantora, incendiaram o público e deram o tom explosivo do início da apresentação. “Se o Rock in Rio está fazendo 40 anos, vou fazer o que toda drag faz: festa”, afirmou GG no palco.

No segundo bloco, totalmente dedicado à “Serenata da GG”, ganharam destaque a percussão e as backing vocals, carinhosamente chamadas de “Serenettes”. O público vibrou com “Nosso Primeiro Beijo” e “5 Minutinhos”, enquanto duas músicas inéditas do Volume 2 do projeto, que chega às plataformas no próximo dia 26, fizeram sua estreia: “Apaga a Luz”, sucesso de 2018 da artista que ganhou sua versão no pagode, e “Encostar Na Tua”, cover de Ana Carolina que no álbum conta com a participação da cantora. Em um momento especial durante a performance, Gloria desceu do palco e distribuiu flores vermelhas aos fãs na plateia, fazendo jus ao conceito do projeto ser dedicado “para quem ama demais”.

O terceiro bloco trouxe a energia contagiante da “Alô Alô! Euro Tour”, turnê europeia que Gloria realizou recentemente, adaptado para uma performance no Brasil. Hits como “Arrasta”, “Bumbum de Ouro” e “Vermelho” transformaram o Palco Sunset em uma verdadeira avenida de carnaval drag, celebrando a diversidade e proporcionando uma festa memorável, coroando o final da noite.

A cantora vestiu looks assinados por seis estilistas de renome. Em tons terrosos, as produções ainda trouxeram elementos como correntes e plumas, inspirados no brilho e na diversidade do carnaval.

Gloria Groove, mais uma vez, reafirma seu lugar entre os maiores artistas do país, quebrando barreiras e desafiando expectativas, tanto como drag queen quanto como uma artista completa e inovadora. Neste sábado, a artista retorna para participar do show “Para Sempre Pop” do Dia Brasil, ao lado de Ivete Sangalo, Luísa Sonza, Jão, DUDA BEAT e Lulu Santos.