Gloria Groove é ovacionada ao cantar ‘DA BRABA’ ao lado de Ludmilla

É HIT! No último final de semana (2 e 3), Gloria Groove subiu ao palco do ’Numanice’, evento de música da cantora Ludmilla, para dividir os vocais e apresentar a canção ’DA BRABA’ ao público de São Paulo. A música é mais um dos sucessos do álbum FUTURO FLUXO, que faz parte da nova era da multiartista, e a performance de Gloria e Lud foi tão aplaudida pelos espectadores que apenas confirmou o êxito da parceria entre as duas cantoras.

Com 13 faixas e participações superespeciais – como Anitta, Valesca Popozuda, Ludmilla, Thiago Pantaleão,entre outros , FUTURO FLUXO ganhou a admiração do público nos primeiros minutos de lançamento. O álbum logo entrou para a lista de álbuns mais ouvidos do Brasil (#38), tornando Gloria Groove uma das únicas artistas de pop brasileiras com dois álbuns charteados no Spotify Brasil, pela segunda semana consecutiva.

A multiartista soma 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 1,3 bilhão de visualizações no YouTube, além de 11 milhões de seguidores somando as principais redes sociais (Instagram, TikTok, Twitter e Facebook).