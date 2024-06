Gloria Groove divulga três vídeos inéditos de sua “Serenata”

A “Serenata da GG, Vol 1 (Ao Vivo)”, projeto de pagode de Gloria Groove que já se provou um grande sucesso, segue com sua divulgação a todo vapor com três novos vídeos divulgados nesta sexta-feira (21). “A Tua Voz”, “Radar”, “Raio Laser” em parceria com Thiago Pantaleão e “Você Sempre Será/Não Dá Pra Resistir” são as canções que têm seus audiovisuais lançados hoje no canal do YouTube da artista. Com os lançamentos de hoje, todas as 13 músicas do volume 1 do projeto possuem seus vídeos lançados.

A música “Nosso Primeiro Beijo”, maior sucesso do álbum lançado em maio, segue despontando nos charts: com mais de meio milhão de streams diários e 7 milhões no total, está atualmente na posição #16 no ranking do Spotify Brasil e #8 na Deezer Brasil.

A “Serenata da GG” une músicas inéditas, covers e regravações de músicas da cantora em versões de pagode, repletas de amor e romance. Além de Thiago Pantaleão, o primeiro volume também conta com participações de Ferrugem, Thiago Pantaleão, Gina Garcia, Alcione e Belo. O segundo volume, que será lançado em breve, contará com Thiaguinho, Mumuzinho, Menos é Mais, Sampa Crew e Ana Carolina.

Novos vídeos de faixas do “Serenata” lançados hoje:

12h – A Tua Voz – Ao Vivo (Link: https://bit.ly/3zdrEnA)

15h – Radar – Ao Vivo (Link: https://bit.ly/45zKFws)

17h – Raio Laser (feat. Thiago Pantaleão) – Ao Vivo (Link: https://bit.ly/3XyiSug)

18h – Você Sempre Será/Não Dá Pra Resistir – Ao Vivo (Link: https://bit.ly/3XyiSug)