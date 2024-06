Gloria Groove divulga segundo bloco de vídeos da “Serenata da GG, Vol 1 (Ao Vivo)”

Gloria Groove divulga nesta sexta-feira (7), em seu canal no YouTube, o segundo bloco de clipes do seu já bem-sucedido projeto de pagode, “Serenata da GG, Vol 1 (Ao Vivo)” lançado no último dia 30.

As músicas cujos audiovisuais estão sendo divulgados hoje são especialmente dedicadas ao Dia dos Namorados, comemorado na próxima semana: entre elas, a romântica “O Dom da Vida”, primeira música feita por Gloria para seu marido em 10 anos. O vídeo já está disponível.

Já o clipe da faixa “Eu Odeio Dia 12” terá seu lançamento às 15h, enquanto o de “Câmera Frontal”, parceria com Ferrugem, será disponibilizado às 18h.

Gloria Groove mais uma vez demonstra sua grandiosidade no cenário musical nacional com sua “Serenata”, que acumulou ótimos números e posições nas paradas de música em apenas uma semana. Com um desempenho notável no Spotify, o álbum atraiu em apenas sete dias mais de 5 milhões de reproduções ao todo em suas 7 faixas, atribuindo também um aumento ao número de ouvintes mensais da cantora, atualmente em 5,2 milhões.

Em destaque, “Nosso Primeiro Beijo”, que já havia se tornado viral no TikTok muito antes do lançamento, conquistou 1.4 milhão de reproduções em sua primeira semana e estreou em #165 no ranking nacional. Em uma subida crescente, a faixa está na 127ª posição na atualização de hoje do chart, com mais de 216 mil streams em 24 horas.

O sucesso de “Nosso Primeiro Beijo”, que também atingiu a posição #41 na parada nacional na Deezer e #70 no Apple Music, transcendeu as plataformas de música. O videoclipe da canção alcançou o terceiro lugar nos vídeos em alta do YouTube, acumulando incríveis 945 mil visualizações em 7 dias. Nas plataformas CapCut, TikTok e Instagram, já são mais de 80 mil vídeos somados criados pelos fãs.

No YouTube, os três clipes do primeiro bloco – “Loucuras de Amor”, “Nosso Primeiro Beijo” e “Eu Era Feliz” com Belo – juntos ultrapassam 2 milhões de visualizações. O desempenho do disco comprova que o poder de alcance e engajamento da artista não se limita ao gênero Pop em que se consagrou.

Gravada no Rio de Janeiro, a “Serenata da GG, Vol 1 (Ao Vivo)” traz músicas inéditas, covers e regravações de canções de Gloria, em versões de pagode. A coletânea representa um convite para todos se emocionarem, se declararem e fazerem loucuras de amor. O primeiro dos dois volumes conta com participações especiais de Ferrugem, Alcione, Thiago Pantaleão, Gina Garcia e Belo. O segundo volume, que será lançado em breve, contará com Thiaguinho, Mumuzinho, Menos é Mais, Sampa Crew e Ana Carolina.