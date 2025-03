Gloria Groove desembarca no Rio para mais um show épico

O #CarnavalDaGG segue com tudo! Nesta segunda-feira (3), Gloria Groove desembarca no Rio de Janeiro para mais um show emocionante, dando continuidade à sua maratona carnavalesca que já passou por São Luís (MA), Recife (PE) e Brasília (DF). Sempre surpreendendo com sua presença de palco e figurinos icônicos, a artista promete mais uma noite histórica para os foliões cariocas.

Além de um repertório repleto de sucessos, Gloria tem encantado o público com looks que traduzem toda a emoção e grandiosidade do Carnaval e de sua nova era musical, Serenata da GG. Em São Luís, a artista surgiu deslumbrante como uma coelhinha da Playboy, apostando em um visual ousado e cheio de brilho. Já em Recife, a escolha foi uma majestosa Rainha de Copas, incorporando a imponência da icônica personagem de Alice no País das Maravilhas. Ontem (2), em Brasília, Gloria seguiu brilhando e emocionando com um figurino inspirado no Pierrot, trazendo ainda mais dramaticidade e paixão para sua performance.

Agora, no Rio de Janeiro, a expectativa só cresce: qual será a próxima surpresa fashion da artista? Com sua criatividade e entrega impecáveis, Gloria Groove segue tornando este Carnaval ainda mais memorável.

E ainda tem mais! O #CarnavalDaGG chega ao seu grande encerramento amanhã (4), no Nosso Camarote, um dos espaços mais exclusivos e disputados da Sapucaí.

Agenda de Carnaval de Gloria Groove:

03/03 – Rio de Janeiro (RJ)

04/03 – Nosso Camarote (RJ)