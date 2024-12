Gloria Groove conquista prêmio de “Melhor pagode do ano” com “Nosso Primeiro Beijo” no Multishow

Em uma noite histórica para a música brasileira, Gloria Groove conquistou mais um Prêmio Multishow nesta terça-feira (3), na cerimônia realizada no Rio de Janeiro. Gloria foi premiada na categoria “Melhor Samba & Pagode” pela faixa “Nosso Primeiro Beijo”, um dos maiores hits da “Serenata da GG”, primeiro projeto de pagode da multiartista.

“Quem diria que em 2024, a gente veria um prêmio de samba nas mãos de uma drag queen!”, declarou Gloria Groove emocionada no palco, ao receber o prêmio. “Muito obrigada ao Prêmio Multishow pela honra, é com muito orgulho que eu recebo esse prêmio. Serenata da GG é um projeto que marca a evolução do meu relacionamento com o sentimento, com o amor”. A cantora agradeceu também à sua equipe, aos profissionais que fizeram parte do projeto e aos fãs.

Além de receber a honraria, Gloria Groove também realizou uma das principais performances da noite, apresentando o sucesso premiado que soma mais de 90 milhões de reproduções no Spotify, e trazendo toda o universo da “Serenata” ao palco do evento.

Esta é a segunda vitória de Gloria no Prêmio Multishow, após ter vencido a categoria “Voz do Ano” em 2022. A conquista marca um novo capítulo em sua carreira, e consolida sua versatilidade e talento no cenário musical atual da América Latina. Com uma mistura de influências musicais e uma identidade única, a artista vem ganhando reconhecimento no Brasil e no cenário internacional.