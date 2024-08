Gloria Groove comanda primeira balada do ‘Estrela da Casa’

Nesta sexta-feira (16), Gloria Groove será a atração da primeira balada do ‘Estrela da Casa’, novo reality da TV Globo que estreou nesta semana. O programa vai ao ar à partir das 22h25, após a novela Renascer.

Gloria promete levar ao palco seus maiores hits, como “Vermelho”, “Radar” “Bonekinha”, além de tocar seus últimos lançamentos – como “Nosso Primeiro Beijo”, um dos maiores hits nacionais do ano, que já passa de 60 dias entre as 50 músicas mais ouvidas do país. A faixa faz parte do projeto de pagode da artista, “Serenata da GG”, lançado em maio e que acumula mais de 100 milhões de plays em todas as plataformas.

O show na primeira ‘Balada’ da temporada será exclusivo para os 14 participantes do novo reality show, que dividem o mesmo teto em uma casa totalmente vigiada e são desafiados a mostrar suas habilidades musicais, além de enfrentar provas típicas.