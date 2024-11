Gloria Groove celebra o sucesso de Serenata da GG em show imperdível no Rio amanhã (23)

Gloria Groove está nos preparativos finais para apresentar no Rio de Janeiro seu aclamado espetáculo da “Serenata da GG”, neste sábado (23). Com performances inéditas e momentos interativos, o show no Espaço Hall será uma verdadeira celebração da música e do amor. A turnê, que teve início com um show esgotado em São Paulo em outubro, consolida a era do primeiro projeto de pagode da artista, que já é considerada um marco em sua trajetória.

A era “Serenata” tem sido um sucesso absoluto, com destaque para indicações em grandes premiações como o Melhores do Ano do Domingão, na categoria Música do Ano com “Nosso Primeiro Beijo”, e o Prêmio Multishow, em quatro categorias: Hit do Ano, Samba/Pagode do Ano, Capa do Ano e Álbum do Ano. Com mais de 280 milhões de reproduções nas plataformas de áudio e vídeo, o projeto levou Gloria a um novo patamar de sua trajetória, ao ultrapassar pela primeira vez a marca de 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

O hit “Nosso Primeiro Beijo” é um dos destaques do show e se tornou uma das músicas mais ouvidas do ano. No Spotify, alcançou a posição #15 no ranking nacional e permanece entre as 50 músicas mais ouvidas do Brasil. Além dos hits de Serenata, o show no Rio trará homenagens a clássicos do pagode que marcaram gerações e versões de sucessos da própria Gloria.

“Serenata da GG” marca um novo capítulo escrito na carreira de Gloria, que participou de diversos projetos de pagode e desta vez traz à vida seu próprio disco no gênero que faz parte de sua trajetória. Para os fãs cariocas, a noite de amanhã é a chance de vivenciar uma apresentação imperdível que une emoção, nostalgia e inovação. Após o show no Rio, Gloria leva a turnê para outras cidades como Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC) e Praia Grande (SP).

Serviço: Gloria Groove – Show Serenata da GG no Rio de Janeiro

Data: Sábado, 23 de novembro de 2024

Local: Espaço Hall (Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ)

Abertura da casa: 22h

Ingressos: Disponíveis no site Uhuu (https://bit.ly/3NlSAFt)

Classificação: 18 anos