Gloria Groove anuncia primeiro show da era ‘Serenata’ em outubro, no Espaço Unimed, em São Paulo

No dia 19 de outubro, Gloria Groove retorna ao palco do Espaço Unimed, em São Paulo, para levar o melhor do pagode ao público paulistano com o primeiro show da era “Serenata da GG”. Os ingressos já estão à venda no site da Ticket360.

O espetáculo em uma das principais casas de show do Brasil irá unir músicas inéditas, covers e regravações de músicas da discografia da cantora no estilo, repletas de amor e romance. Mais uma vez, Gloria irá proporcionar um espetáculo em que exibe toda a sua potência vocal e talento ímpar.

O primeiro volume do aclamado projeto de pagode da artista foi lançado em maio, contando com participações de Ferrugem, Thiago Pantaleão, Gina Garcia, Alcione e Belo, e soma mais de 100 milhões de reproduções no Spotify e visualizações no Youtube.

O maior sucesso da “Serenata”, “Nosso Primeiro Beijo”, chegou ao Top 15 do Spotify Brasil, em #1 lugar na Deezer e segue sendo o pagode mais escutado do país atualmente, após dois meses do lançamento. Todas as músicas já atingiram números milionários nas plataformas de música. O segundo volume, que será lançado em breve, contará com Thiaguinho, Mumuzinho, Menos é Mais, Sampa Crew e Ana Carolina.

Gloria finalizou recentemente a “ALÔ ALÔ! Euro Tour 2024”, turnê de sucesso na Europa, em que passou por festivais tradicionais da região. O show com repertório diversificado também será apresentado em três cidades do Brasil antes da estreia do show da “Serenata” em São Paulo.

Serviço: Gloria Groove no Show Serenata da GG

Data: Sábado, 19 de Outubro de 2024

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Abertura da casa: 21:00

Ingressos: On-line no site da Ticket360 (https://bit.ly/3SylJQL)

Classificação: 18 anos