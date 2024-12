Gloria Groove anuncia novas datas da turnê “Serenata da GG”

Após um ano de grandes conquistas, Gloria Groove conquista o Brasil com a turnê “Serenata da GG”, seu primeiro projeto dedicado ao pagode. A turnê passou por importantes palcos como o Espaço Unimed, em São Paulo, o Espaço Hall, no Rio de Janeiro, e o Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e continua com uma série de apresentações confirmadas até fevereiro de 2025.

Ainda em 2024, Gloria se apresentará em Angra dos Reis (RJ), no dia 29 de dezembro, antes de encerrar o ano em grande estilo com um show especial no Réveillon da Paulista, em São Paulo, no dia 31 de dezembro. Já no início de 2025, a “Serenata da GG” aterrissa em Florianópolis (SC), no Stage Music Park, no dia 10 de janeiro, e segue para o festival Universo Spanta, no Rio de Janeiro (RJ), no dia 11 de janeiro.

No dia 16 de janeiro, Gloria Groove leva sua serenata para Cabo Frio (RJ), no tradicional Cabofolia, e no dia 18 de janeiro se apresenta em Xangri-lá (RS), no Verão Privilege, e em Pelotas (RS), no Festival de Verão. A turnê continua em Guarapari (ES), no dia 25 de janeiro, chegando à Praia Grande (SP) no dia 15 de fevereiro, e à São Luís (MA) no dia 28 de fevereiro. Novas datas e locais serão anunciados em breve.

“Tudo que esse projeto tem trazido pra minha vida é tão bonito, sincero e tem essa sensação de estar em casa. Me sinto vista e reconhecida pelo meu país como nunca antes”, afirma Gloria sobre a turnê de sua Serenata. “É uma tremenda honra ir pra estrada com este repertório, o meu primeiro gravado ao vivo, para o país todo também se apaixonar. Serenata da GG celebra a força do amor, e é exatamente isso que os fãs podem esperar deste show.”

Com uma atmosfera romântica e nostálgica, “Serenata da GG” celebra a essência do pagode e conecta gerações com sucessos autorais, versões inéditas e homenagens aos hits dos anos 90 e 2000. Gravado ao vivo no Rio de Janeiro e lançado em dois volumes, o projeto já acumula mais de 300 milhões de streams nas plataformas de áudio e vídeo e conquistou posições de destaque nos rankings do Spotify e da Deezer. O projeto levou Gloria a um novo patamar de sua trajetória, ao ultrapassar pela primeira vez a marca de 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

A era também teve destaque com uma vitória no Prêmio Multishow, na categoria “Melhor Samba & Pagode do Ano” com “Nosso Primeiro Beijo”, além de indicações em outras quatro categorias. Consolidada como um dos grandes hits nacionais do ano, a canção também foi indicada a “Música do Ano” no Melhores do Ano do Domingão, e “#TikTokMeFezOuvir – Hit do Ano” no TikTok Awards. No Spotify, alcançou a posição #15 no ranking nacional e permanece entre as 50 músicas mais ouvidas do Brasil.

A turnê reafirma o talento e a versatilidade de Gloria Groove, que em cada show transforma o palco em um espaço de celebração e conexão. Os fãs podem conferir mais informações sobre a agenda de shows no site oficial www.gloriagroove.com.br.

Próximas datas da turnê “Serenata da GG”:

29 de dezembro: Angra dos Reis (RJ) – Réveillon 2025

31 de dezembro: São Paulo (SP) – Réveillon da Paulista

10 de janeiro: Florianópolis (SC) – Stage Music Park

11 de janeiro: Rio de Janeiro (RJ) – Universo Spanta

16 de janeiro: Cabo Frio (RJ) – Cabofolia

18 de janeiro: Xangri-lá (RS) – Verão Privilege

18 de janeiro: Pelotas (RS) – Festival de Verão

25 de janeiro: Guarapari (ES) – Multiplace Mais

15 de fevereiro: Praia Grande (SP) – Estação Verão

28 de fevereiro: São Luís (MA) – Avenida Litorânea