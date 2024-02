Gloria Groove anima Carnaval de São Paulo no bloco Agrada Gregos

Nome consagrado e muito esperado do carnaval paulista, Gloria Groove participa em mais um ano da folia na capital. Gloria estará presente no maior bloco LGBTQIA+ do Brasil, o Agrada Gregos, no desfile que acontece no dia 10 de fevereiro, sábado de Carnaval, a partir das 13h no Ibirapuera.

O bloco que tradicionalmente sai da região do Ibirapuera, terá transmissão ao vivo na plataforma do TikTok, sob o comando do ator Diego Martins. A expectativa é que o Agrada Gregos reúna um público nunca visto antes, considerando que a cada edição o número de foliões presentes nos desfiles é superado,

“O Carnaval é um desafio e uma responsabilidade, pois eu levo muito a sério este período, tudo tem de estar bonito e bem executado. Eu fui adolescente no Carnaval e estar nesta posição hoje é motivo de muito orgulho e lembranças boas. O Carnaval é motivo de se ressignificar todo ano”, comenta Gloria Groove.

Modo Xuxa no Carnaval

Com apresentações programadas para o Rio de Janeiro, no domingo (11) e Salvador, na segunda (12), ao lado de Ivete Sangalo, a multiartista terá como tema de seu Carnaval a canção de homenagem para a Rainha dos Baixinhos, “Modo Xuxa”, da era “Futuro Fluxo”. O clipe, lançado nesta quinta-feira (08), já conta com mais de 170 mil visualizações no Youtube, em pouco mais de 24 horas.

“Este Carnaval representa uma celebração final da era Futuro Fluxo e o brinde para agradecer este projeto e a Xuxa, que se manteve sempre presente”, finaliza a multiartista.

Sobre Futuro Fluxo

Dona de hits icônicos e recordes nas plataformas digitais, a artista com mais de 20 anos de carreira se joga no funk em Futuro Fluxo, título do projeto sucessor de álbum Lady Leste, e se consolida – além de uma das principais vozes da música pop brasileira – como a Drag Queen mais ouvida do mundo!

Com 13 faixas e participações superespeciais – como Anitta, Valesca Popozuda, Ludmilla, Thiago Pantaleão, entre outros, Futuro Fluxo ganhou a admiração do público nos primeiros minutos de lançamento. O álbum logo entrou para a lista de álbuns mais ouvidos do Brasil, tornando Gloria Groove uma das únicas artistas de pop brasileiras com dois álbuns charteados no Spotify Brasil, por várias semanas consecutivas.