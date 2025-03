Gloria Groove agita o Carnaval de Recife e se prepara para apresentação em Brasília

O Carnaval segue a todo vapor para Gloria Groove. Depois de arrastar multidões em São Luís (MA) e Recife (PE), a artista chega a Brasília (DF) neste domingo (2) para um show inesquecível, prometendo muita energia e os sucessos que marcaram sua carreira.

Em Recife, Gloria Groove brilhou como a Rainha de Copas, com um look deslumbrante inspirado na icônica personagem de “Alice no País das Maravilhas”, que trouxe uma aura de majestade e intensidade para o palco. Antes disso, no Maranhão, a artista causou impacto com um visual ousado e sexy, inspirado na coelhinha da Playboy, para dar início à sua jornada carnavalesca com muito glamour e atitude.

Além da agenda intensa, Gloria Groove celebra o sucesso de “Larica de Você”, sua parceria com o grupo Menos É Mais, que já ultrapassa 3 milhões de streams no Spotify e 400 mil visualizações no YouTube – e tem tudo para ser um dos grandes hits deste Carnaval!

E ainda tem mais! Nos dias 3 e 4, Gloria Groove aterrissa no Rio de Janeiro para comandar a folia na Cidade Maravilhosa. O encerramento do #CarnavalDaGG será em grande estilo, no Nosso Camarote, um dos espaços mais exclusivos e disputados da Sapucaí.

Agenda de Carnaval de Gloria Groove: