Gloria Groove agita carnaval de Salvador com Ivete Sangalo

A multiartista Gloria Groove estará presente no trio de carnaval da Ivete Sangalo, em Salvador, na segunda-feira (12). Com sucessos que integram o seu álbum mais recente, Futuro Fluxo e clima de diversão ao som de “Da Braba”, “Bruxaria 3000” “Ao Som do Tuim”, entre outros hits, a artista promete agitar os milhares de foliões presentes na capital baiana.

A participação foi confirmada por Ivete, através de sua conta oficial do Instagram, que também confirmou a presença da cantora Anitta. “Essas gostosas vão estar com a mamãe no carnaval”, disse Ivete Sangalo nas redes sociais.

Uma de suas marcas registradas, as caracterizações de Gloria Groove vão surpreender os fãs durante os dias de folia. No carnaval de 2024, a multiartista também se apresenta em São Paulo e no Rio de Janeiro.