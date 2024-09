Gloria Gaynor volta ao Brasil após 12 anos 

Prepare-se para uma noite histórica e imperdível! Gloria Gaynor, a incomparável voz que imortalizou o hino “I Will Survive”, retorna ao Brasil após 12 anos para uma única apresentação em São Paulo, no Espaço Unimed, no dia 21 de setembro (sábado). A lenda da música global promete um show emocionante, onde sucessos que marcaram gerações serão revividos com toda a energia e emoção de uma verdadeira diva.

Com uma carreira que atravessa cinco décadas, Gloria Gaynor é mais do que uma cantora: ela é um ícone de superação e inspiração. Vencedora de dois prêmios Grammy, incluindo o de Melhor Gravação Disco, Gaynor encantará o público com clássicos como “Never Can Say Goodbye”, “I Am What I Am” e, claro, “I Will Survive”, a canção que se tornou um verdadeiro manifesto de força e resiliência.

Essa será a única oportunidade de vivenciar de perto a intensidade de uma performance que já conquistou plateias ao redor do mundo. Além de sua voz incomparável, o espetáculo contará com uma banda de dez integrantes e uma produção visual que fará dessa noite uma experiência única.

Com mais de 50 anos de sucesso global, Gloria segue firme no cenário musical, colaborando com grandes nomes da música atual e emocionando públicos em grandes festivais internacionais. Agora, São Paulo se prepara para receber essa verdadeira lenda em um evento inesquecível que promete mexer com todas as emoções.

Sobre o Espaço Unimed

Sempre de portas abertas para receber o melhor da boa música, o Espaço Unimed já contou com apresentações de artistas nacionais e internacionais, passando por estilos como pop, rock, hip-hop/rap, jazz, blues, R&B, reggae, country, eletrônica, música clássica, samba, funk e sertanejo. Desde sua inauguração, o espaço já recebeu mais de 1500 shows e inúmeros eventos corporativos. Com capacidade para até 8 mil pessoas, a casa combina arquitetura moderna, localização estratégica e uma infraestrutura de alto nível, proporcionando uma experiência inesquecível. Sua versatilidade atende tanto a eventos intimistas quanto a grandes produções, com camarotes exclusivos, cinco telões e um sofisticado serviço de buffet. O Espaço Unimed é sinônimo de excelência em entretenimento e diversidade musical.

SERVIÇOS: Gloria Gaynor no Espaço Unimed

Data: 21 de setembro de 2024 (sábado)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Classificação etária: 16 anos

Acesso para deficientes:

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/28638/ingressos-para-gloria-gaynor

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – 01156-000, Barra Funda – São Paulo/SP) ou online pelo site Ticket360 > Eventos > Categoria > Espaço Unimed. A compra através da bilheteria virtual não haverá taxa de serviço e tem como forma de pagamento cartão de crédito ou pix. Para ativar a compra através do aplicativo, esteja no local no raio máximo de 500 metros (isento da taxa).

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.