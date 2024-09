Gloria Gaynor faz show histórico em São Paulo

Por volta das 19h deste sábado, 21, um público diverso e irreverente começou a ocupar a região da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. O destino era o mesmo: Rua Tagipuru, 795, Espaço Unimed. O motivo da concentração foi tão nobre e gracioso quanto as roupas brilhantes que circulavam pelo local: Gloria Gaynor, no auge de seus recém-completos 81 anos, protagonizou uma noite repleta de boa música, mesclando passado e presente, provando o porquê de ser considerada uma lenda viva da música.

O público, numericamente menor do que os cerca de 80 mil para o qual a rainha da Disco Music se apresentou na noite anterior, no “Dia Delas” da edição de 40 anos do Rock in Rio”, não deixou a desejar em nada no quesito animação e entrega.

Luzia Assunção, 67, foi ao show acompanhada do filho, Rafael da Silva, 26, a aposentada ressaltou a importância de existir uma artista como Gaynor nos dias atuais: “Ela representa muita coisa. Os negros, os LGBTs. Você vê tantas pessoas diferentes aqui, e há respeito entre todas elas”, e continuou, “Hoje eu vim buscar o meu passado, porque na minha juventude eu não tive oportunidade de assistir a um show dela, então eu vim ter esse encontro comigo mesma”, afirmou. Endossando as palavras da mãe, Rafael diz: “Eu sempre tive um ambiente de muita cultura em casa, muito por conta da minha mãe, então esse é um momento inesquecível, que eu pretendo guardar na minha memória pra sempre”, finalizou o professor.

A expectativa de Elaine Cristina, 44, foi semelhante: “A Gloria Gaynor é tão inspiradora, representativa, cheia de luz, de garra, é uma artista incrível, eu não poderia perder esse show. Aos 81 anos ela dá aula para muitos que estão começando agora e não tem nem de longe a disposição e entrega dela”, concluiu.

Pouco depois das 22h, a expectativa do público ganhou imagem, cor e voz, e que voz. Gloria Gaynor subiu ao palco do Espaço Unimed quebrando um hiato de 12 anos sem realizar um show na capital paulista.

Acompanhada por uma banda extremamente afiada e alinhada à qualidade musical que se tornou sua marca registrada ao longo de quase seis décadas de carreira, Gloria Gaynor cantou por cerca de uma hora e meia para uma plateia diversa, que celebrou as diferenças em uma noite que foi muito além de uma simples volta à era Disco e comprovou que talento não se compra com playlists do Spotify ou dancinhas do TikTok.

Entre os muitos ‘obrigados’, ditos pela artista em português, o show foi repleto de hits do início ao fim. Uma ode a uma carreira inigualável e consagrada que revisitou clássicos como “Never Can Say Goodbye”, “Can’t Take My Eyes Off You” e “I Am What I Am”.

A performance abriu espaço para covers de músicas atuais, que ganharam versões únicas, possíveis apenas na voz e ginga de Gaynor, como “Unstoppable”, da Sia, e “Beautiful”, de Christina Aguilera. “Last Dance”, da companheira Disco Donna Summer, e “Killing Me Softly”, dos Fugees, também marcaram presença no setlist.

Se ainda faltava algo específico para coroar a noite, esse algo veio quando Gloria entregou o grande sucesso que o público tanto queria, “I Will Survive”. Primeira música a ganhar o prêmio Grammy de Melhor Gravação Disco, a canção, que exalta a força e resiliência de uma mulher, foi rapidamente abraçada como um dos maiores hinos de empoderamento feminino e da comunidade LGBTQIAPN+. E foi celebrando essas bandeiras que a artista encerrou sua passagem por São Paulo, deixando um gosto coletivo de ‘quero mais’ e um pedido de ‘volte logo’.

A artista ainda realizará mais uma apresentação no Brasil. Gloria leva sua turnê para a capital paranaense, Curitiba, nesta segunda-feira, (23), no Teatro Positivo.

SERVIÇO: GLORIA GAYNOR EM CURITIBA

Quando: 23 de setembro de 2024 (segunda-feira)

Onde: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Horários: Abertura da casa às 20h e show às 21h

Ingressos: Os ingressos variam de R$ 250,00 a R$ 980,00, de acordo com o setor

Vendas: Disk Ingressos

Classificação: Livre

Realização: Cult! Produções e Polarize Eventos