Globoplay por exibir publicidade durante conteúdo

A Rede Globo foi condenada a pagar uma indenização a um assinante do Globoplay por exibir anúncios publicitários durante os conteúdos. O usuário Igor da Silva Oliveira, que ficou insatisfeito com a exibição de propagandas mesmo após assinar o pacote pago, deverá receber R$ 2 mil por danos morais, além do valor gasto com a assinatura.

A reportagem teve acesso à decisão, publicada em 21 de novembro e noticiada primeiramente pelo site Notícias da TV. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que o assinante estava certo ao contestar a exibição de anúncios que atrapalham os conteúdos. Igor conseguiu o cancelamento e estorno, mas o aborrecimento e a “sensação de ter sido enganado” fizeram com que ele entrasse com ação judicial.

O documento diz que o pagamento da indenização também serve como advertência à plataforma “para respeitar as expectativas justas dos assinantes”. Com a assinatura mensal de R$29,90 ou R$ 59,90 (Globoplay + canais pagos), o streaming garante acesso completo a diversos conteúdos, como filmes, séries e novelas, além de evitar a exibição de anúncios presentes na versão gratuita.

Contudo, mesmo pagando pelo serviço, o assinante ainda vê anúncios de 15 segundos no início de vídeos. A plataforma é citada em diversos comentários do site Reclame Aqui por conta do excesso de propagandas. Procurada, a Globo diz que não comenta casos judiciais.