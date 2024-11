Globoplay celebra Boni com documentário “Tributo” em seu 89º aniversário

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, mais conhecido como Boni, é uma figura central na história da televisão brasileira. No próximo sábado (30), o Globoplay prestará uma homenagem a ele no documentário “Tributo”, coincidindo com seu aniversário de 89 anos. Esta produção busca celebrar sua influência monumental na TV aberta, destacando sua trajetória desde os primórdios na Rádio Nacional até seu papel transformador na TV Globo.

A carreira de Boni é marcada por decisões inovadoras que redefiniram a programação televisiva no Brasil. Após aceitar o convite de Roberto Marinho em 1967, ele foi incumbido de revitalizar a audiência da TV Globo. Um marco dessa renovação foi o lançamento do Jornal Nacional em 1969, que estabeleceu a grade de horário nobre como a conhecemos hoje. Sob sua gestão, a emissora diversificou seus formatos, abrangendo desde programas infantis até musicais e humorísticos.

Além disso, Boni desempenhou um papel crucial na concepção dos Estúdios Globo, anteriormente conhecidos como Projac, solidificando a infraestrutura para produções televisivas no país. O especial “Tributo” contará com depoimentos de ícones das novelas e do entretenimento brasileiro, como Susana Vieira e Lima Duarte, e jornalistas renomados como Cid Moreira. A presença de diretores como Jayme Monjardim e Amauri Soares reforça a ideia de Boni como um divisor de águas na televisão.

O documentário não só homenageia Boni, mas também destaca outras personalidades que moldaram o audiovisual brasileiro, como Fernanda Montenegro e Lima Duarte. Assim, “Tributo” promete ser uma rica narrativa sobre o legado duradouro dessas figuras para o público e para a indústria televisiva nacional.