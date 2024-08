Globo tenta comprar jogo da NFL no Brasil em setembro, mas desiste após altos valores

A Globo tentou adquirir os direitos de transmissão do jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, partida da semana 1 da NFL, a liga de futebol americano, que vai acontecer no Brasil no próximo dia 6 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo.

A disputa vai ocorrer em um domingo, a partir das 21h15 (horário de Brasília). A emissora brasileira buscou o evento em julho, quando ainda se negociava o pacote de partidas internacionais da NFL. Ou seja, aqueles jogos que ocorrem fora dos Estados Unidos.

A empresa tinha interesse no jogo para exibição no SporTV, seu canal esportivo na TV paga, além de exibir alguns flashes e detalhar em cobertura jornalística na programação de TV aberta.

Outro ponto que fez a Globo abrir o olho foi o sucesso comercial de ESPN e RedeTV! com jogos da NFL. Mesmo que os jogos não sejam um grande estouro de audiência, o público que assiste à NFL é composto por 75% de espectadores da classe AB, a de maior poder aquisitivo para comprar produtos.

No entanto, os valores pedidos para que os pacotes fossem negociados foram considerados altos pelo canal. Além disso, a NFL priorizou seus atuais parceiros, como ESPN e RedeTV!, para fecharem negócio. A Cazé TV também conseguiu acordo.

A possibilidade de a concorrente exibir a partida no Brasil na NFL foi assunto especialmente na RedeTV!, que temeu perder um produto rentável novamente, como aconteceu anos atrás, com o UFC e a Série B do Campeonato Brasileiro.

Não é a primeira vez que a Globo tenta ter jogos da NFL em seu guarda-chuva. Antes da pandemia de covid-19, em 2020, a emissora sondou a liga para tentar adquirir um pacote de 90 jogos por temporada, que estava prestes a vencer na ESPN. A negociação não foi aberta porque o canal esportivo da Disney já havia encaminhado a renovação do pacote.

Vale lembrar que, no mesmo dia 6 de setembro, às 21h45 (horário de Brasília), a Globo deverá transmitir a partida entre Brasil e Equador, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, concorrendo diretamente com a partida da NFL em TV aberta e na TV por assinatura.