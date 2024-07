Globo revela dinâmica do ‘Estrela da Casa’

Com estreia prevista para agosto, o novo reality de calouros da Globo terá uma dinâmica que lembra o BBB. A emissora divulgou nesta quinta-feira (18) como funcionará o programa, que começa com 14 cantores confinados em uma casa.

“Ficar em evidência é essencial para ter mais visibilidade”, disse a emissora em comunicado sobre como funcionará a “vibe” do programa.

Toda semana, três participantes ganham os títulos de “Hitmaker”, “Estrela da Semana” e “Dono do Palco”. A disputa pelo posto de “Hitmaker” começa na quarta-feira, quando os cantores lançam um single e quem tiver a música mais ouvida é o vencedor.

No domingo, ao vivo no programa, Ana Clara anuncia quem é o “Hitmaker” da semana, que ganha o direito de se apresentar no “Festival” do reality show.

Já para ser a “Estrela da Semana” é preciso entender a indústria musical. Os participantes serão testados sobre o conhecimento e aprendizados que terão com especialistas durante a competição. O ganhador da “Prova da Estrela” se torna a “Estrela da Semana”, fica imune, conquista uma vaga para se apresentar no “Festival” e ainda indica dois participantes para a “Batalha”.

O programa terá ainda provas “raiz” de reality show, como disputas de resistência, agilidade e habilidades manuais. A disputa acontece aos sábados, durante o dia. Quem ganhar é o “Dono do Palco”, conquista uma vaga para se apresentar no “Festival”, fica imune e envia um participante direto para a “Batalha”.

A atração tem previsão de estreia dia 13 de agosto, com exibição diária na TV Globo e desdobramentos no Multishow, Gshow e transmissão 24 horas no Globoplay. O prêmio final é de R$ 500 mil e contrato com a Universal Music.