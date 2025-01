Globo Reavalia Projeto de Fátima Bernardes e Pede Reformulação

A emissora Globo tomou a decisão de não aprovar, em sua forma inicial, o novo projeto apresentado pela jornalista Fátima Bernardes. A proposta, que foi submetida à análise da direção após a gravação de um piloto em novembro, não atendeu às expectativas da cúpula, que percebeu semelhanças com o formato do programa “Encontro”, que Fátima apresentou por uma década, desde junho de 2012.

Após ser informada sobre a posição da emissora, Fátima agora se vê na necessidade de reformular seu projeto para alinhá-lo aos interesses e diretrizes da Globo. A reportagem buscou um posicionamento da emissora, que se limitou a afirmar: “O piloto do programa ainda está em produção”.

Além disso, a Globo já havia demonstrado interesse em que a apresentadora desenvolvesse uma atração que remete-se ao icônico programa de Hebe Camargo (1929-2012), transmitido nas noites de segunda-feira no SBT durante as décadas de 1980 e 1990. Naquele formato, Hebe recebia convidados para debates informais e apresentações musicais em um ambiente descontraído, geralmente acomodada em um sofá confortável.

Para a nova atração, a emissora busca algo semelhante, mas com uma abordagem mais sofisticada e glamourosa, além de abordar temas leves que atraiam o público. Em entrevistas recentes, Fátima Bernardes tem se posicionado contra a comparação com Hebe Camargo. Ela argumenta que cada figura televisiva tem seu momento e contexto distintos. “Acho que se a Hebe fosse viva, estaria fazendo coisas diferentes das que ela fez. Prefiro pensar na minha própria história e tentar encontrar meu próprio jeito”, declarou em uma conversa com a coluna de Monica Bergamo.

Nos bastidores da Globo, já circulavam rumores sobre o desejo da emissora de ver Fátima assumindo um papel semelhante ao de uma das personalidades mais influentes da televisão brasileira. Desde março de 2024, ela vem trabalhando na proposta e havia solicitado que o formato do programa não fosse diário e sim gravado. Contudo, a emissora optou por um programa semanal com transmissões ao vivo, reforçando sua intenção de criar um “programa de gala”.