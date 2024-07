Globo preserva Luis Roberto após alergia e chuva nas Olimpíadas

Principal narrador esportivo da Globo, Luís Roberto, 63, ainda não estreou nas competições dos Jogos Olímpicos de Paris. Telespectadores ficaram preocupados com a falta do locutor. Mas o fato foi uma decisão da Globo.

A reportagem apurou que Luís Roberto teve uma rinite alérgica e ficou com a voz prejudicada após pegar muita chuva durante a cerimônia de abertura na França. Luís viajou e comandou a cerimônia juntamente com Galvão Bueno, Daiane dos Santos e Ítalo Ferreira.

Ao retornar, a rinite seguia e houve um pequeno agravamento por causa da chuva. Por precaução, a Globo optou por deixá-lo descansando mais alguns dias além do esperado.

Outros profissionais que foram para Paris, como Milton Leite, Fabi Alvim, Daiane dos Santos e Ítalo Ferreira, já começaram os seus trabalhos. Luís Roberto, porém, deverá iniciar seus trabalhos na Globo nesta terça (30), narrando as principais competições.

No esquema de TV aberta, Luís Roberto é o titular das Olimpíadas de Paris, por isso telespectadores estranharam sua ausência na tela durante o fim de semana e nesta segunda-feira.

Everaldo Marques, Natália Lara, Rogério Corrêa e Gustavo Villani completam o time que se reveza durante as 12 horas diárias de transmissão. Ao todo, serão 200 horas de eventos ao vivo.

Por causa do afastamento de Luís devido a questões de saúde, a Globo convocou Rembrandt Júnior, que retornou para a emissora apenas para o evento poliesportivo, para reforçar o time nas transmissões do fim de semana. Rembrandt, com a volta de Luís, fica apenas no SporTV.