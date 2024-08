Globo negocia retorno da Fórmula 1, que vive crise nos bastidores com a Band

O Grupo Globo está em negociações com a Liberty Media para trazer de volta à sua grade a Fórmula 1, principal categoria do automobilismo mundial. O contrato da empresa com a Band é válido até o fim de 2025, mas há uma crise nos bastidores.

A Folha de S.Paulo apurou que o projeto da Globo para o retorno da F-1 é uma exibição da temporada completa no SporTV, seu canal de televisão por assinatura, e no Globoplay, seu serviço de streaming.

No entanto, a TV aberta não ficaria de fora. Algumas corridas emblemáticas, como o Grande Prêmio do Brasil e o GP de Mônaco, teriam transmissão no canal.

A Globo foi a responsável pela grande popularidade da categoria no Brasil, através da exibição ininterrupta em TV aberta entre 1981 e 2020. A falta de um piloto brasileiro competitivo fez a Fórmula 1 ter queda na audiência.

No entanto, a Globo enxerga que voltar a exibir as provas seria uma grande oportunidade comercial. Mesmo nos anos mais sombrios em termos de ibope, a Fórmula 1 sempre foi um êxito publicitário devido ao apelo junto às classes AB, de maior poder aquisitivo.

A Liberty Media vê com bons olhos um retorno da competição para a emissora carioca. O modelo de negócio para o pagamento dos direitos de transmissão ainda é discutido entre as partes. A Globo, porém, não fará loucuras financeiras. A Band ainda tenta um equilíbrio financeiro em relação ao que paga hoje. Os valores são considerados muito altos.

Crise com a Band

A possível volta da Fórmula 1 na Globo está ligada a uma crise que envolve a Liberty Media e a Band, que faz a transmissão no Brasil desde 2021.

O contrato ainda está em vigor mas a empresa tem tido problemas para realizar pagamentos como fora acordado à época. A Band e a Liberty dividem, de forma igualitária, os valores pagos por patrocinadores. A crise entre Band e Fórmula 1 foi informada pelo jornalista Flávio Ricco.

Um caso, que ocorreu no ano passado, fez o caldo engrossar. Uma casa de aposta comprou uma cota de patrocínio de R$ 20 milhões, mas não pagou o valor e fez a emissora amargar prejuízo. O problema virou um processo na Justiça.

Procurada pela Folha de S.Paulo, a Band diz que tem contrato em vigor com a Fórmula 1 até 2025.