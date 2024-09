Globo marca data de evento em que vai apresentar novidades para 2025

A Globo marcou para o dia 16 de outubro a realização do Upfront Globo, que vai anunciar as novidades da empresa para o ano que vem. Em 2025, a TV Globo comemorará 60 anos e o Grupo terá 100 anos de sua fundação.

O evento vai acontecer no Auditório Ibirapuera, localizando dentro do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Nele, deverão ser confirmados oficialmente a realização do remake de ‘Vale Tudo’ e as comemorações pelas seis décadas da emissora no ar.

Ao todo, a Globo pretende reunir cerca de 800 convidados, entre executivos, representantes de mercado e talentos da empresa, que vão anunciar suas participações em produtos. A Globo também promete discutir negócios no evento.

A crescente valorização do conteúdo nacional e de qualidade por parte dos consumidores, a importância da cocriação e contextualização para as estratégias de marketing, o avanço em métricas multiplataforma para os setores de mídia estão entre os temas abordados.

Além de “Vale Tudo”, a Globo deve confirmar outros produtos preparados para o ano que vem, e novas temporadas de atrações, como o “BBB” e o “Estrela da Casa”. Eventos esportivos também serão anunciados.