Globo fecha sociedade com MGM para lançar casa de apostas no Brasil em 2025

A Globo e a MGM Resorts International fecharam um acordo nesta quinta-feira (15) para criar uma joint-venture que lançará a casa de apostas MGMBet em 2025. É a primeira vez que o maior grupo de comunicação do Brasil terá influência direta em um lançamento do gênero.

Hoje, as casas de apostas no futebol movimentam R$ 150 bilhões por ano no Brasil. A informação foi confirmada pela MGM Resorts ao F5 em comunicado. O lançamento depende da aprovação da licença para operação no Brasil, que será feita através da regulamentação do setor, prevista para ocorrer até o fim de 2024.

No primeiro trimestre deste ano, o Ministério da Fazenda recebeu o credenciamento de empresas interessadas em operar no Brasil. Foram recebidas cerca de 132 inscrições, entre elas, dos principais conglomerados televisivos do país.

Se tudo correr como o planejado, a MGMBet terá lançamento no primeiro trimestre de 2025, com forte propaganda da Globo em suas plataformas. A operação será sediada em São Paulo.

“A MGM Resorts está comprometida em se tornar a principal empresa de entretenimento de jogos do mundo, e esta aliança estratégica com o Grupo Globo, e a entrada no mercado brasileiro, é um passo importante em nossa estratégia de crescimento”, disse o CEO e Presidente da MGM Resorts, Bill Hornbuckle.

“O Brasil é um dos mercados emergentes de jogos mais emocionantes e vibrantes do mundo, e ninguém tem mais exposição e experiência neste mercado do que o Grupo Globo. Esta aliança histórica nos permite entrar rapidamente no mercado com a escala e a experiência necessárias para estabelecer uma posição inicial como operadora líder e fornecedora da melhor experiência para clientes em todo o Brasil”, conclui Hornbuckle.

A sociedade ocorre por que a legislação brasileira, aprovada recentemente, pede que operações de casas de apostas tenham 20% de participação de empresas brasileiras ou de pessoas que residem por aqui.

A Globo aposta no seu alcance para fazer da plataforma um sucesso. A empresa diz que alcança 70 milhões de pessoas diariamente no Brasil, com foco em sua emissora de TV aberta.

Nos próximos meses, além da Globo, outras duas redes de TV devem lançar suas bets. SBT e Band já planejam sociedades e pediram registros ao Ministério da Fazenda.