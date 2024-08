Globo escala Mion, Kenya Sade, Didi Wagner e Gominho para transmissão do Rock in Rio

A Globo definiu nesta quarta-feira (28) os apresentadores que irão comandar a transmissão do Rock in Rio 2024, que acontece a partir de 13 de setembro. A empresa vai exibir o evento em TV aberta e nos canais Multishow e Bis na TV por assinatura.

Na TV Globo, Marcos Mion faz dupla com Kenya Sade, repetindo a parceria que aconteceu na transmissão do show de Madonna no Rio de Janeiro em maio. Kenya também se divide na ancoragem no Multishow e no Bis, ao lado de Guilherme Guedes, Didi Wagner e Chinaina.

O quarteto Laura Vicente, Dedé Teicher, Jonathan Azevedo e Barja mostra os bastidores e a preparação dos artistas que sobem aos palcos do festival. Enquanto Bielo, Gominho e Xan Ravelle estarão ao lado do público mostrando o que acontece no gramado e na área VIP do evento.

A Globo promete exibir todos os shows do palco principal em 4K. O sinal em ultra definição estará disponível no Multishow e no Globoplay. Na TV aberta, a Globo vai mostrar os melhores momentos do Rock in Rio e apresentações ao vivo.

No digital, vai ser possível acompanhar os principais destaques da área VIP, dos bastidores e dos shows, direto da Cidade do Rock, através do gshow e nos perfis das redes sociais do Multishow, Canal Bis, Globoplay e gshow.

Neste ano, os headliners do Palco Mundo, o principal do Rock in Rio, são Travis Scott (dia 13), Imagine Dragons (dia 14), Avenged Sevenfold (dia 15), Ed Sheeran (dia 19), Katy Perry (dia 20), Shawn Mendes (dia 22), além do combinado Para Sempre Rock, que fecha o Dia Brasil no dia 21, e terá Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido.

Rock in Rio 10 será a décima edição do festival realizada na Cidade do Rock, que fica no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. O festival irá celebrar os 40 anos do Rock in Rio, contando com uma nova área chamada Global Village com cenários inspirados em ícones arquitetônicos de todo o mundo.