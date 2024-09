Globo escala Ana Paula Araújo para comandar Bom Dia Brasil especial do Amazonas

A Globo decidiu apostar em edições especiais de seus telejornais fora dos estúdios no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira (5), Ana Paula Araújo vai comandar o Bom Dia Brasil diretamente de Manaus, capital do estado do Amazonas.

A edição é para comemorar o Dia da Amazônia, que tem um importante papel para a conscientização de preservação da Floresta Amazônica, a maior do mundo e que ocupa grande parte dos estados do Norte do país.

A apresentadora Ana Paula Araújo viajou para a capital amazonense nesta terça-feira (3), para ouvir moradores, trabalhadores e especialistas que estudam a região sobre a importância de uma das maiores riquezas da humanidade.

Apesar da Amazônia ter registrado o menor índice de desmatamento da série histórica, de acordo com a última medição realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), outros indicadores ainda preocupam como a seca e o alto número de focos de incêndio.

Além de entrevistas ao vivo, o Bom Dia Brasil desta quinta-feira contará com matérias especiais e a participação de repórteres da Rede Amazônica e outras afiliadas que cobrem a região.

O telejornal começa às 8h30 da manhã e costuma marcar médias de 9 pontos de audiência na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores.