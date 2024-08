Globo e YouTube podem dividir pay-per-view do Campeonato Brasileiro a partir de 2025

A Globo e o YouTube, plataforma de vídeos gratuita do Google, podem dividir o pay-per-view do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. As empresas fizeram propostas para este modelo a Liga Forte União, que representa clubes como Corinthians e Fluminense.

Segundo apurou o F5, Globo e YouTube disputam também os dois pacotes de plataformas pagas que são vendidos pela LFU. Eles dão direitos a jogos exclusivos, que podem ser vendidos no modelo de pague para assistir.

No caso do YouTube, seria uma novidade no Brasil. A empresa deseja replicar o que faz nos Estados Unidos, em que oferece alguns jogos escolhidos previamente mediante o pagamento de uma assinatura.

Por lá, esse modelo é conhecido como NFL Sunday Ticket, onde jogos da liga de futebol americano são exibidos nas tardes de domingo. A arrecadação tem batido recordes ano após ano. É nisto que o YouTube deseja colocar em prática.

No caso da Globo, a emissora já tem acordo com a Libra, que tem times como Flamengo, Palmeiras e São Paulo, e quer ampliar seu cardápio de pay-per-view no Brasileirão do ano que vem para não ser obrigada a acabar com o Premiere, seu canal no modelo pague para ver.

Com apenas os jogos da Libra, a Globo entende que o Premiere perde o sentido de existir. Uma negociação com a Liga Forte União é primordial para manter o canal, que é bastante lucrativo até os dias de hoje. Sua arrecadação é estimada em R$ 600 milhões.

Junto com o pay-per-view, o YouTube também fez uma proposta para a Liga Forte União para exibir jogos em streaming gratuito do Brasileirão, em ideia semelhante ao que faz com o Campeonato Paulista em parceria com a Cazé TV.

A Liga Forte União reúne, além do Corinthians, times como Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude, na Série A; além de Goiás, Sport, Ceará, Avaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA e Operário-PR em divisões inferiores.