Globo compra formato de game show para Eliana apresentar na Black Friday

A Globo está investindo alto em Eliana, sua nova contratada. A emissora adquiriu os direitos de um game show da Endemol para a loira apresentar dentro do Vem Que Tem, programa especial de Black Friday. O formato estreia em novembro.

A reportagem teve acesso ao pacote comercial, oferecido ao mercado publicitário. O formato é o Everthing Has A Price, que mistura dramaturgia e adivinhação, em uma releitura do antigo O Preço Certo, que foi sucesso na TV brasileira no SBT e na Record.

No formato, duas famílias são convidadas para participar do programa, uma cena específica que será montada pela produção. Um integrante da família precisará adivinhar o preço dos produtos que serão exibidos na cena. A família que acertar leva os prêmios mostrados na tela.

Junto ao prêmio dado aos participantes, a Globo vai dar cupons de desconto para os telespectadores e a plateia. Junto com os familiares, famosos convidados vão ajudar os anônimos e o público de casa durante o game show.

O formato foi produzido inicialmente na Holanda, e teve boa aceitação. A Endemol distribui o formato em todo o mundo, inclusive na Inglaterra, onde ele também foi adaptado com bastante sucesso.

O game show foi adquirido para dar uma cara maior de Eliana ao Vem Que Tem. Até o ano passado, a atração era um programa de vendas intercaladas com atrações musicais. Agora, será um game show que contará com famosos.

A escalação de Eliana para o Vem Que Tem tem a ver com sua grande aceitação no mercado publicitário. O contrato da loira de 51 anos com a Globo é bem amarrado neste sentido.

A empresa pretende aproveitar ao máximo a sua grande aceitação no mercado publicitário para aumentar a arrecadação. Eliana passou a ser agenciada comercialmente pela Globo a partir deste mês. A representação se dará através da VIU Hub, agência de contratos publicitários que a empresa de mídia tem desde 2022.

A VIU passa a responder por qualquer negociação de imagem da apresentadora para novas campanhas publicitárias em todas as plataformas, inclusive redes sociais.

Eliana continua com empresário e representantes de sua carreira artística. Mas os interessados em se atrelar comercialmente a ela passam a procurar a Globo, e não devem se dirigir a outros nomes ou até a ela diretamente, como acontecia até então.