Globo cancela especial sobre Marília Mendonça por briga de sertanejas com a família

A Globo cancelou a produção de uma edição do Som Brasil em homenagem à cantora Marília Mendonça (1997-2019), que iria ao ar em novembro. Um novo nome para o especial ainda está em avaliação para a substituição.

O cancelamento aconteceu porque que os produtores tiveram dificuldades na negociação do elenco que faria participações e daria depoimentos ao programa – cantores sertanejos e parentes da “rainha da sofrência”, como ela era conhecida.

A família de Marília, por exemplo, não queria a participação de Maiara e Maraísa, que foram suas amigas próximas por muitos anos. A Globo entendia que a presença da dupla era primordial para a atração.

Há um desentendimento nos bastidores. Ruth Mendonça, mãe de Marília, e João Gustavo, seu irmão, cortaram relações com as gêmeas do sertanejo há cerca de um mês.

A dupla se negou a participar do show “This is Marília Mendonça”, promovido pelo Spotify em homenagem à cantora, e que vai acontecer em outubro no Allianz Parque, em São Paulo. Ruth e João deixaram de seguir Maiara e Maraísa nas redes sociais.

No início de agosto, João Gustavo fez críticas indiretas às duas, sem citar seus nomes, em um post sobre a ausência delas no evento do Spotify.

“Estou cansado! É bom que o assunto não morra, já que tem gente que não quer que ele morra. Quando decidir abrir a minha boca para falar, juro que não vou deixar nada para trás. Tudo de horrível que fizeram e que eu guardo desde sempre, tudo que vivi calado com a Marilia, vou falar”, disse.

De volta à programação da Globo desde 2022, o Som Brasil é produzido pelo núcleo do apresentador Pedro Bial, que também toca documentários e programas como o Conversa com Bial e o Linha Direta.

Procurada para falar do cancelamento do especial, a Globo não comentou o assunto. A família de Marília Mendonça não respondeu aos contatos feitos por e-mail desde a última sexta (23) até a atualização desta reportagem, assim como a assessoria de Maiara e Maraísa.