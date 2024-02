Global Game Jam: Fatecs consagram parceria na criação de jogos em evento internacional

Um dos maiores eventos de criação de jogos no mundo, a Global Game Jam (GGJ) consagrou a integração entre estudantes, ex-alunos e professores das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs). A parceria entre as unidades de Santos, Carapicuíba e São Caetano do Sul contou com 233 participantes, que criaram 58 jogos.

Realizada entre os dias 22 e 28 de janeiro, a GGJ 2024 recebeu ao todo a participação de 34.649 jammers, como são chamados os criadores, em 796 sedes de 102 países. A participação foi presencial ou via Discord, um software utilizado entre os gamers para a comunicação durante o jogo.

“Novamente a integração foi o destaque, com os jammers das três Fatecs interagindo em um servidor único do Discord. Também contamos com a participação de alunos e ex-alunos como mentores e monitores”, conta o coordenador do curso de Jogos Digitais na unidade do ABC, Alan Carvalho.

Em número de participantes, a Fatec São Caetano do Sul ficou em primeiro lugar no Estado de São Paulo, segundo no Brasil, 11º das Américas e 35º lugar no cenário mundial. Nesta sede, 136 jammers criaram 33 jogos.

“Um dos jogos mais interessantes é o ‘Guaxinim Bandindinho’, que contou uma aluna da Fatec São Caetano e quatro alunos da Fatec Baixada Santista. O nome do jogo é uma brincadeira com quadro do comediante Igor Guimarães”, explica o professor. (veja o jogo no link)

A Fatec Baixada Santista teve a participação de 54 jammers, que criaram 12 jogos. E a Fatec Carapicuíba teve a participação de 43 jammers, e criação de 13 jogos. A live de encerramento, realizada dia 28 de janeiro, apresenta alguns deles. (link da live)

“Os alunos de São Bernardo do Campo participaram na sede Baixada com um jogo bem interessante, o ‘Blind Folk’. Outra criação muito interessante foi a parceria entre Carapicuíba e São Caetano do Sul que gerou o ‘Smack the Mouse‘”, contam os professores coordenadores do curso de Jogos Digitais nas Fatecs Baixada Santista e Carapicuíba, Danilo Bezerra e Carlos Alberto Paiva.

Todos os games desenvolvidos na GGJ 2024 tiveram que seguir a temática mundial: Make me Laugh ou Faça-me Rir, em português. O evento anual é aberto a todos os entusiastas dos games, maiores de 18 anos. As inscrições são gratuitas.