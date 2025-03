Gkay se misturou entre os foliões no CarnaKwai de Recife

A cobertura do Carnaval feita pelo Kwai preparou uma surpresinha para os foliões de Recife. Hoje, Gkay , uma das criadoras de conteúdo da plataforma, desceu do seu QG, o camarote especial no Marco Zero, e se misturou entre os foliões para aproveitar a festa no Bloco Porto Digital. A influencer se fantasiou de super heroína e saiu em um bloco sem ser reconhecida, pulando no meio do público presente e se divertindo com eles.

Assinada pelo artista paraense Fabricio Neves – que já vestiu até Xuxa -, a fantasia foi feita em menos de dois dias e garantiu os superpoderes necessários para que Gkay consiga seguir nessa maratona de festas de carnaval. A influencer, que nem se lembrava mais da última vez que curtiu um bloco disfarçada, entrou no personagem, e vai com toda força para resistir e aguentar todos os dias como embaixadora do CarnaKwai produzindo conteúdo ao vivo no app.

A página especial CarnaKwai está disponível no aplicativo até o dia 16 de março, quando acontecerá a famosa ressaca de Carnaval com a retransmissão dos melhores momentos de todas as cidades, desde os shows até os conteúdos produzidos pelos embaixadores da plataforma.

CarnaKwai 2025