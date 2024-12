Giuliana Flores oferece entrega corporativa personalizada para decoração e presentes

A Giuliana Flores, referência no e-commerce de flores e presentes no Brasil, promove entregas corporativas oferecendo elegância e impacto no ambiente de trabalho. Com diversas opções de itens no site da floricultura, a empresa apresenta um setor especializado para vendas institucionais com página exclusiva para esse tipo de atendimento, que pode ser acessada por meio do link.

Além do impacto positivo no local de trabalho, as entregas corporativas de flores e presentes da Giuliana Flores estimulam a criatividade e a produtividade entre os colaboradores da empresa. A modalidade, que está disponível para pedidos por e-mail e WhatsApp, é ideal para presentear funcionários e também clientes, além de comemorar ocasiões especiais e datas importantes.

“Estamos preparados para atender qualquer tipo de empresa, com entregas corporativas totalmente personalizadas. Oferecemos muito mais que flores e presentes, por meio de momentos memoráveis e recordações eternizadas com o fortalecimento do relacionamento profissional, promovendo ainda bem-estar e agregando valor à imagem da marca”, explica Clóvis Souza, CEO e fundador da Giuliana Flores.

Em 2024, a companhia tem como meta realizar 800 mil entregas. O sucesso é evidenciado não apenas pelos números expressivos, mas pela dedicação em oferecer um portfólio diversificado de produtos, atendimento de excelência e entregas rápidas. O e-commerce atende todo o país, com entregas que podem ser realizadas em até três horas, dependendo do local.