Giuliana Flores inaugura vending machine no shopping Penha, em São Paulo

As máquinas de venda da Giuliana Flores continuam sendo um grande sucesso da marca. O ponto de venda mais recente foi inaugurado no Shopping Penha, localizado na zona leste da cidade de São Paulo. Atualmente, a marca conta com três vending machines. Além da nova unidade, há outras duas nos terminais 2 e 3 de desembarque do Aeroporto de Guarulhos. O principal produto oferecido é a icônica Rosa Encantada, apresentada em elegante caixinha para presente, disponível por R$ 49,99. O pagamento é realizado exclusivamente com cartão de crédito.

As vending machines, amplamente reconhecidas por oferecerem produtos variados como bebidas, snacks e livros, tornaram-se sucesso em grandes metrópoles pela praticidade em meio à rotina acelerada. Atenta a essa tendência, a empresa apostou no modelo de negócio para facilitar a vida de quem deseja presentear com flores, mas não tem disponibilidade para visitar uma loja física. As Rosas Encantadas foram escolhidas como o produto ideal em função da sua beleza e excepcional durabilidade (até dois anos), resultado de um processo meticuloso de preservação combinado com a proteção oferecida por sua cúpula.

“Com nossas máquinas de venda, quem estiver saindo do trabalho ou a caminho de um compromisso pode adquirir um presente criativo e especial, sem precisar ir até a loja física. Essa é a conveniência que queremos oferecer aos nossos clientes. Estamos também planejando expandir para outros pontos da capital”, informa Clóvis Souza, CEO e fundador da Giuliana Flores.