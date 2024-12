Giulia Olliver lança clipe para ‘Todos os Jeitos’

Nesta sexta (20/12), a cantora pop Giulia Olliver lança o clipe do seu mais recente single, intitulado “Todos os Jeitos”, que chegou às plataformas musicais no último dia 13.

Ao transformar sentimentos intensos em letras marcantes, a artista se aprofunda, nesta obra, nas complexidades de se apaixonar por alguém do universo artístico e traz à tona as nuances emocionais de uma relação movida por altos e baixos.

Confira:

A inspiração para “Todos os Jeitos” veio da experiência de lidar com a instabilidade de humor que, muitas vezes, acompanha as relações apaixonadas. Entre versos sinceros e uma melodia cativante, a música explora como o amor ensina a abraçar todas as versões de quem amamos – o brilho, as incertezas e até os momentos de vulnerabilidade. É dessa reflexão que surge o título: aceitar o outro em “Todos os Jeitos”.

A produção impecável do single destaca uma sonoridade pop contemporânea, com toques nostálgicos, marcando a carreira da artista. Giulia Olliver, que ganha destaque por sua autenticidade e potência vocal, prova mais uma vez que sua arte transcende o entretenimento, tocando o coração de quem a ouve.

“Todos os Jeitos” não é apenas uma música, é um convite para sentir, refletir e se conectar com as emoções que tornam o amor tão único. “Estou ansiosa para compartilhar cada vez mais arte com vocês. E 2025 será um ano cheio de histórias pra contar em forma de música”, diz a cantora.