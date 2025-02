Brasileiros elegem as celebridades mais lembrados quando o assunto é sustentabilidade

Gisele Bündchen, Luciano Huck, Xuxa. Se, enquanto acompanhava algum desses artistas, você já se sentiu incentivado a adotar hábitos e posturas sustentáveis, saiba que está longe de ser o único: é que, durante um estudo recente, que analisou a relação de diferentes personalidades da mídia com o comprometimento ambiental, esses foram os três nomes brasileiros mais citados quando o assunto é representar a pauta sustentável — e quem os elegeu foram os brasileiros.

Os dados acabam de ser divulgados pela Bulbe, plataforma de energia solar por assinatura que, nos últimos dias, pediu que entrevistados de todas as regiões compartilhassem suas relações com artistas engajados com a causa sustentável, entre os famosos mais inspiradores, o impacto de seus posicionamentos e, ainda, o que é possível aprender com tais celebridades.

À especialista por trás da pesquisa, cerca de 80% dos entrevistados revelaram não só acompanhar artistas e influenciadores ativos ambientalmente, mas que já aprenderam sobre consumo consciente (24,4%), reciclagem (18,1%) e proteção da fauna e flora (17%) via celebridades, além de defenderem: o engajamento de pessoas públicas é essencial para incentivar mudanças climáticas e ambientais hoje, de acordo com 7 em cada 10 participantes.

Influenciadores conquistam notoriedade ao lado das celebridades

Em um momento no qual muito se discute o papel social dos influenciadores e artistas, algo que o levantamento da Bulbe comprova é como, ao menos no que se refere à sustentabilidade, o que não falta no Brasil são bons exemplos — sejam eles atores, músicos, apresentadores ou criadores de conteúdo.

Conhecida por seu envolvimento constante com a natureza, a modelo Gisele Bündchen (que, aliás, já foi nomeada embaixadora da ONU para o Meio Ambiente e afirma “ter a ecologia como missão de vida”) foi, entre a maioria dos respondentes, a personalidade nacional mais associada ao assunto. Não apenas ela, vale dizer: nomes como Luciano Huck, Xuxa e Felipe Neto também apareceram na maior parte das respostas, ao lado de ativistas e “greenfluencers” conhecidos como Luiza Mell e Aline Matulja.

Quem também aparece na lista dos ícones da sustentabilidade é a cantora Anitta, que, de uns anos para cá, tem feito declarações importantes sobre o cuidado com o planeta em eventos e palestras. Há quatro anos, por exemplo, quando questionada a respeito do tema no encontro “Dear Earth”, promovido pelo Youtube, ela foi enfática: “a natureza tem sempre cuidado de nós. Está na hora de fazermos o mesmo”.

“Nosso levantamento mostra a influência que os famosos exercem sobre a opinião pública quando o assunto é sustentabilidade”, comenta o Diretor de Operações da Bulbe, André Mendonça. “Além disso, destaca novos nomes que vêm ganhando notoriedade na pauta verde – pessoas que estão fora do ‘showbiz’, mas que também desempenham um papel extremamente relevante na conscientização ambiental. Esse tipo de influenciador é essencial, especialmente para os jovens”.

Da reciclagem ao consumo consciente: as lições sustentáveis das celebridades

Como as experiências do público deixam claro, se engana quem pensa que o trabalho de uma personalidade não seja capaz de gerar mudanças sociais significativas, sobretudo em um contexto de debates e discussões sobre a natureza e o futuro do planeta. Na verdade, muitas vezes, acompanhar alguém que se admira pode ser o impulso inicial para a adoção de práticas sustentáveis… mesmo aquelas que, à primeira vista, soam simples e sem grandes impactos.

Entre os ouvidos pela Bulbe, por exemplo, acompanhar os famosos citados acima acabou se revertendo, em certos momentos, à obtenção de conhecimentos valiosos — o consumo consciente (24,4%), a reciclagem e redução do desperdício (18,1%) e a proteção da fauna e flora (17%) sendo os mais comuns. Demais assuntos específicos, como informações sobre energia renovável (11,9%), também aparecem entre aqueles com que parte dos respondentes tiveram contato através de um influencer ou artista, seja na TV ou nas redes.

Mas, afinal, qual seria o segredo dos famosos para mobilizar questões tão importantes por meio de seus canais? Pelo menos para quem as elegeu os ícones da sustentabilidade, a resposta pode ser explicada por três pontos-chave, que supostamente os uniria: o fato de que eles parecem colocar em prática o que dizem (26,7%), a capacidade de usar a influência para atingir as pessoas positivamente (19,2%) e, por fim, o compromisso em se envolver continuamente com causa e iniciativas (18,3%).

Metodologia

Para identificar quais as celebridades mais sustentáveis do país, nas últimas semanas, a Bulbe entrevistou 500 brasileiros residentes em todas as regiões do país. Ao todo, os respondentes tiveram acesso ao total de 5 questões, que exploraram os nomes mais lembrados no quesito sustentabilidade, o que faz de uma pessoa pública um bom exemplo e os aprendizados ambientais deixados por influenciadores, famosos e criadores de conteúdo. A organização das respostas possibilitou a criação de diferentes rankings, nos quais você confere o percentual de cada alternativa apontada pelos entrevistados.